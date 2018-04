O Sporting foi condenado a pagar uma multa de 306 euros porque o guarda-redes Rui Patrício foi à casa de banho e, por isso, atrasou o início da segunda parte em três minutos.

A revelação consta do mapa de castigos divulgado esta terça-feira pela secção profissional do Conselho de Disciplina, onde é referido que o atraso "foi justificado com a necessidade de o guarda- redes da equipa visitada, Rui Patrício, se deslocar à casa de banho". A ocorrência foi referida nos relatórios do árbitro e dos delegados.

O Paços de Ferreira também foi multado no mesmo valor e também devido ao atraso de três minutos no regresso do intervalo. Neste caso, o emblema pacense não apresentou qualquer justificação.