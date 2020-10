Reviravolta em dois minutos dá vitória ao Sporting frente ao Gil Vicente

O Sporting venceu esta quarta-feira o Gil Vicente por 2-1 no jogo em atraso da 1.ª jornada da Primeira Liga, adiado devido a casos de Covid-19 nas duas equipas.O encontro, que estava marcado para o dia 19 de setembro, acabou por ser adiado em mais de um mês. O Sporting partia para o jogo com possibilidade de fugir ao FC Porto na tabela e aproximar-se ao líder Benfica.Um golo de Lucas Mineiro no início da segunda parte, aos 52 minutos, ainda assustou os "leões", mas dois golos em dois minutos, marcados por Sporar aos 82 e Tiago Tomás aos 84, deram ao Sporting os três pontos. Pedro Gonçalves marcou o 3-1 já em período de descontos.Assim, a equipa treinada por Rúben Amorim tem agora 13 pontos, menos dois que o Benfica, primeiro classificado da Liga NOS, e mais três que o terceiro classificado, o FC Porto.