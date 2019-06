Esta era uma notícia há muito esperada nas hostes benfiquistas, mas que só agora se confirmou, depois de resolvido o impasse negocial entre a direção das águias e o empresário do jogador, António Araújo. Em causa, estariam as comissões a pagar ao agente, uma situação que ficou agora ultrapassada, tendo Rafa já assinado o novo vínculo contratual.

Rafa renovou com o Benfica até 2024. O clube da Luz já anunciou à CMVM que chegou a acordo com o jogador e que este ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.