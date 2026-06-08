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Desporto

Pico Lopes: "Estava longe de imaginar que seria uma rede social a levar-me ao Mundial"

Pedro Ponte 08 de junho de 2026 às 23:00

Filho de pai cabo-verdiano e mãe irlandesa, Pico Lopes nasceu em Dublin mas joga pela seleção dos Tubarões Azuis. Num carregado sotaque irlandês, o defesa-central lembrou a importância de Rui Águas nesta aventura e diz que sonha defrontar Ronaldo no Mundial.

A jogar desde 2017 no Shamrock Rovers, o mais bem sucedido clube irlandês (22 vezes campeão), e pelo qual já festejou quatro títulos, Roberto "Pico" Lopes fez toda a carreira na Irlanda, onde nasceu - chegou a representar a seleção sub-19 do país. Em Lisboa, onde Cabo Verde estagiou antes da viagem para os EUA, o defesa-central recebeu a SÁBADO e falou da carreira, da forma como em 2019 foi aliciado a escolher a seleção africana pelo treinador Rui Águas, e de como ter chegado aos Tubarões Azuis o fez aproximar-se das suas raízes: tem ido à ilha de São Nicolau visitar os avós, tios e primos.

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