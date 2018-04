O treinador do Sporting, Jorge Jesus, garante que o presidente leonino, Bruno de Carvalho, lhe deu liberdade para convocar quem quisesse e que as notas de culpa não foram entregues."Tivemos uma reunião, tudo o que se passou fica lá dentro. O importante é a liberdade que o presidente deu para convocar os jogadores que quisesse. Jogadores ainda não estão convocados porque estou aqui mas vou convocar todos os que estão disponíveis a nível físico", disse, sem revelar o que aconteceu na reunião deste sábado.Além disso, garante que a equipa não se recusou a treinar e que os jogadores não receberam uma nota de culpa. "No Sporting não haverá uma situação dessas. Não houve nota de suspensão e serão convocados os disponíveis. Coentrão e Bryan ao intervalo tiveram problemas. Fábio vai ser reavaliado de forma a termos noção de como está. Depois do treino o nosso médico vai dar-me o diagnóstico. Se estiver em condições vai a jogo", explicou.Recorde-se que esta reunião aconteceu após Bruno de Carvalho ter anunciado no Facebook que vai suspender os jogadores que subscreveram o texto a criticar o presidente.