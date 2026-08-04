Jogador do São Paulo detido por matar homem em atropelamento

Nicolas, lateral-esquerdo do São Paulo, foi detido, acusado de atropelar um homem na noite de segunda-feira em Barueri. A vítima de 84 anos acabou por morrer na sequência do acidente.



Nicolas, lateral-esquerdo do São Paulo Getty Images

Antes da ocorrência, o jogador de 19 anos tinha jantado com dois colegas de equipa (Igor Felisberto e Ryan Francisco) num centro comercial e cada um abandonou o local no seu carro. Depois de Nicolas ter atropelado o idoso, quando este atravessava a estrada, os três saíram das viaturas e prestaram socorro à vítima e chamaram as autoridades.

De acordo com a 'Globoesporte', todos os envolvidos prestaram depoimento e garantem que não ingeriram bebidas alcoólicos. Uma testemunha ocular afirmou à polícia brasileira que viu os carros passarem a alta velocidade, como se estivessem numa corrida. No entanto, os três futebolista negam essa versão.

Nicolas foi presente a um juiz esta terça-feira e ficou em liberdade, mas viu ser-lhe revogado o direito de conduzir por tempo indeterminado.