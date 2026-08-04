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Franco Baresi (1960-2026), o defesa que deu a camisola a Maradona

Ricardo Santos
Ricardo Santos 23:00
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Jogador do século XX do AC Milan, considerado um dos melhores defesas da história do futebol, órfão desde a adolescência, tornou-se símbolo do futebol italiano nas décadas de 80 e 90. Morreu aos 66 anos, vítima de doença pulmonar

Fim da década de 80, Itália. O Nápoles de Diego Armando Maradona tinha quebrado a superioridade dos clubes do norte do país. A equipa azul-celeste do sul enfrentava o AC Milan e ganhava por dois a um no mítico estádio de San Paolo, hoje batizado com o nome do astro argentino. No fim da partida, Maradona pediu a camisola a Franco Baresi e vestiu-a ainda no relvado – “Em forma de respeito e apreço pelo melhor defesa que enfrentei na minha carreira de futebol”, declarou à comunicação social enquanto se dirigia para os balneários – “Esta camisola será uma memória que guardarei para o resto da minha vida.”

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