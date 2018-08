Mauri desfaz-se em elogios ao português: "O Cristiano Ronaldo é o mais forte, o mais poderoso dos 7 bolas de Ouro com quem trabalhei. Tem uma super-aceleração, vai dos 0 aos 34 km/h em poucos segundos. É um fenómeno e um atleta de altíssimo nível. Quando se treina como ele, há três aspectos importantes: dedicação, competitividade e bom-humor. Devíamos levar os mais jovens a ver os seus treinos, ele faz tudo com um sorriso nos lábios e não de forma relutante, como acontece com alguns miúdos. Estamos a falar de um jogador que quando nós regressávamos dos jogos da Liga dos Campeões às 2 da manhã não ia para casa. Parava durante pelo menos uma hora no centro de treinos para fazer tratamento e crioterapia. Além de ter um estilo de vida saudável, dá muita importância à recuperação."

O italiano Giovanni Mauri, que foi preparador físico do Real Madrid durante dois anos, aquando da passagem do técnico Carlo Ancelotti pelos merengues, contou à imprensa italiana alguns pormenores da preparação física de Cristiano Ronaldo e não tem dúvidas que o português "é um campeão física e mentalmente"."Ele está sempre muito atento aos sinais que o seu corpo dá e decifra-os muito bem, é um atleta que se conhece perfeitamente. É um pouco preparador físico de si próprio", começou por contar o italiano, citado pelo Tuttosport.E deu um exemplo: "Uma vez disse-me: 'Prof, água em demasia mata as plantas'. Ele considerava as cargas de treino excessivas para o seu corpo naquela altura, é muito bom quando um atleta conhece o seu corpo desta forma."