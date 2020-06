DGS explica caso de jogador do Famalicão afastado depois de testar positivo para a Covid-19

O brasileiro Rafael Defendi tinha antecedentes de infeção desde março, mas recuperou e até jogou na passada semana frente ao FC Porto. Depois de um teste inconclusivo e um positivo, foi afastado do jogo desta terça-feira frente ao Gil Vicente.

Graça Freitas abordou esta quarta-feira a situação de Defendi, guarda-redes do Famalicão que ontem não pôde ir a jogo por determinação da DGS. "No caso do jogador do Famalicão, tudo indica que ele não está infeccioso, mas como sabem há algum grau de incerteza. Pensamos que quem teve a doença, fez testes, teve alta e continuou a testar negativo não pode transmitir a doença, mas o certo é que no último teste que fez estava positivo. Tivemos muito de ponderar perante a incerteza científica. Depois de uma primeira decisão de o deixar jogar, ficámos pelo princípio da precaução, definindo que um positivo não joga. Quando há incerteza científica é preciso agir com cautela. Falámos com as autoridades de saúde locais e com o médico da Liga e foi uma decisão em consenso entre todos. Pelo princípio da precaução, uma vez que houve um teste positivo. Provavelmente serão só partículas virais, mas na dúvida agimos pela precaução. O risco de contágio será baixo, mas não há evidência robusta de que não exista possibilidade. E estando outra equipa implicada, optámos por não deixar jogar", disse em conferência de imprensa na qual sublinhou que "os outros jogadores vão continuar a seguir o plano de teste pré-definido".E lembrou: "A questão do futebol e risco para a própria atividade foi longamente ponderada entre as várias entidades, desde o Ministério da Saúde, Direção Geral de Saúde, Federação Portuguesa de Futebol, Liga e clubes. Foi um trabalho muito bem feito e ponderado para que a retoma pudesse ser feita, pois o futebol é algo importante para o país e para a economia".