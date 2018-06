Crónica da estreia de Pelé

O primeiro jogo de Pelé com a camisola do Brasil aconteceu a 7 de Julho de 1957 (ele tinha 16 anos). Num Campeonato do Mundo foi a 15 de Junho de 1958, na Suécia, num decisivo embate com a União Soviética comandada pelo guarda-redes Lev Iashin, campeã olímpica dois anos antes. E acabou por ser um jogo histórico, pela estreia de Pelé (ausente por lesão dos dois primeiros encontros) e Garrincha mas sobretudo pela demonstração de virtuosismo de todos os brasileiros.

Uma demonstração de tal grandeza que o cronista francês Gabriel Hannot não hesitou em escrever que tinha assistido aos "maiores três minutos da história do futebol mundial". Foram 180 segundos tão especiais que o escritor Ruy Castro os narrou assim no seu livro Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha (1995, ed. Companhia das Letras), com recurso ao relato da época do jornalista Ney Bianchi na Manchete Esportiva:

"Monsieur Guigue, gendarme nas horas vagas, ordena o começo da partida. Didi centra rápido para a direita: 15 segundos de jogo. Garrincha escora a bola com o peito do pé: 20 segundos. Kuznetzov parte sobre ele, Garrincha faz que vai para a esquerda, não vai, sai pela direita. Kuznetzov cai e fica sendo o primeiro João da Copa do Mundo: 25 segundos. Garrincha dá outro drible em Kuznetzov: 27 segundos. Mais outro: 30 segundos. Outro. Todo o estádio levanta-se. Kuznetzov está sentado, espantado: 32 segundos. Garrincha parte para a linha de fundo. Kuznetzov arremete outra vez, agora ajudado por Voinov e Krijveski: 34 segundos. Garrincha faz assim com a perna. Puxa a bola para cá, para lá e sai de novo pela direita. Os três russos estão esparramados na grama, Voinov com o assento empinado para o céu. O estádio estoura de riso: 38 segundos. Garrincha chuta violentamente, cruzado, sem ângulo. A bola explode no poste esquerdo da baliza de Iashin. E sai pela linha de fundo: 40 segundos. A plateia delira. Garrincha volta para o meio do campo, sempre desengonçado. Agora é aplaudido.



A torcida fica de pé outra vez. Garrincha avança com a bola. João Kuznetzov cai novamente. Didi pede a bola: 45 segundos. Chuta de curva, com a parte de dentro do pé. A bola faz a volta ao lado de Igor Netto e cai nos pés de Pelé. Pelé dá a Vavá: 48 segundos. Vavá a Didi, a Garrincha, outra vez a Pelé, Pelé chuta, a bola bate no travessão e sobe: 55 segundos. O ritmo do time é alucinante. É a cadência de Garrincha. Iashin tem a camisa empapada de suor, como se já jogasse há várias horas. A avalanche continua. Segundo após segundo, Garrincha dizima os russos. A histeria domina o estádio. E a explosão vem com o gol de Vavá, exatamente aos três minutos."





Foto: Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images

Acabou 2-0 (Vavá marcaria um segundo) e o "futebol científico" dos soviéticos viu-se destroçado. Dias depois (a 19), Pelé estrear-se-ia a marcar num Mundial (no jogo dos quartos-de-final com o Pais de Gales, que terminou 1-0) e tornar-se-ia figura maior de uma selecção a caminho do título. Seria o primeiro dos seus três troféus.

No rescaldo do jogo, numa entrevista ao Globo, Lev Iashin teve a percepção de que tinha acabado de ser derrotado pelos futuros campeões: "Isto é arte executada com os pés, mas idealizada previamente com a cabeça. Nunca vi uma equipa melhor na minha vida."