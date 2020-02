Casillas anuncia candidatura à presidência da federação espanhola de futebol

O guardião publicou uma mensagem no Twitter, à qual anexou uma imagem com a frase "Iker Casillas 2020". Numa altura em que o futuro estava ainda em aberto, este passo poderá ser a indicação de que a carreira do histórico guarda-redes irá mesmo terminar.





"Sim, vou candidatar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol quando se convocar em eleições. Juntos vamos por a nossa federação à altura do melhor futebol do Mundo: o de Espanha", escreveu.









Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Assim sendo, Iker Casillas será oposição a Rubiales, atual líder do organismo.