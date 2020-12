Benfica na final four da Taça da Liga após vitória nos penaltis com Guimarães

O Benfica venceu esta quarta-feira o Vitória de Guimarães no terceiro jogo dos quartos de final da Taça da Liga.Após um empate a um golo, as "águias" comandadas por Jorge Jesus precisaram dos penaltis para decidir a eliminatória.No entanto, o primeiro golo do jogo foi dos vimaranenses. O colombiano Estupinan marcou aos 16 minutos e o Benfica só conseguiria responder aos 83, através de uma grande penalidade cobrada por Pizzi.Nos penaltis, as "águias" tiveram mais sorte. O jovem André Almeida e Poha, do Vitória, falharam a sua cobrança, dando a vitória por 4-1, nas grandes penalidades, cobradas por Everton, Pizzi, Gabriel e Seferovic.Assim, o Benfica junta-se a FC Porto e Sporting na final four da Taça da Liga. Estoril e Sporting de Braga irão disputar a última vaga das meias finais da competição esta quinta-feira.