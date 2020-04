Avião privado de Messi faz aterragem de emergência em Bruxelas

O jornal inglês Mirror noticia esta sexta-feira que o avião privado de Lionel Messi realizou uma aterragem de emergência no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, depois de terem sido detetados problemas no trem de aterragem.Não se sabe ainda se o craque argentino do Barcelona se encontrava a bordo. O avião, que seguia para Tenerife, aterrou às 9h10 desta manhã.Recorde-se que o argentino comprou o avião, um Gulfstream V, há dois anos, por 13 milhões de euros.