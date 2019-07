Presunto Varanegra duplicou as suas vendas depois de vencer concurso internacional em Frankfurt.

Os portugueses quando se empenham a fazer qualquer coisa, temos capacidades de chegar ao topo do mundo, segundo a nossa historia, é assim no desporto no turismo na cultura em tudo, é por isso, que a SEL com a sua marca VARANEGRA está empenhada em produzir o melhor presunto de Porco Alentejano (batizado em Espanha como Porco Ibérico 100%)

Portugal importou 9.325 toneladas de presunto vindo de Espanha em 2018, registando assim um crescimento de 22,2% face ao ano anterior, de acordo com os dados da Associação Nacional de Indústrias de Carne da Espanha (Anice).





A SEL tem como objetivo ajudar Portugal a reduzir a sua dependência de Espanha, relativamente ao presunto (Jamón Espanhol), reduzindo as importações, melhorando assim a economia Nacional e local.

Ambicionamos ser uma referência nacional e internacional no Presunto de Porco Alentejano (Porco Ibérico 100%), único lugar no mundo com as condições perfeitas para produzir Porco Alentejano (Porco Ibérico 100%).

Não há grandes segredos para conseguir produzir um presunto de qualidade, o maior segredo é o Porco Alentejano Criado a Campo no Alentejo, Portugal tem as condições perfeitas e únicas no mundo para a sua produção.