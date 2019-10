Placard.pt é o novo Patrocinador Oficial de Apostas Desportivas do Sporting

O Placard.pt estará presente no site oficial do Clube e nas várias plataformas digitais do Sporting CP, sendo que ambas as entidades têm previstas diversas acções conjuntas ao nível da promoção e publicidade.

Os Sócios, e os simpatizantes do Sporting CP terão ainda a oportunidade de participar nas mais diversas activações de marca que o Placard.pt irá promover nas imediações do Estádio José Alvalade ao longo da época.





Para Miguel Cal, Chief Operating and Strategic Officer no Sporting Clube de Portugal, "O Placard.pt é o parceiro de eleição para o Sporting CP, é a referência do mercado e tem um posicionamento ímpar na indústria, que é altamente valorizado. Acreditamos que será uma parceira de muito sucesso e é a melhor forma de ter a presença do Sporting CP junto de um sector em rápido crescimento e muito presente na vida dos fãs do desporto".





Para Paulo Mateus Calado, Vice-Presidente Executivo da SAS Apostas Sociais, "esta parceria reflecte a aposta de Placard.pt no futebol nacional. Tanto o Placard.pt como o Sporting Clube de Portugal são marcas de referência, norteados por valores de confiança e proximidade, sendo assim, esta parceria uma mais-valia para os nossos clientes e para os adeptos do clube".





Placard.pt

Placard.pt é uma marca 100% portuguesa, detida pela SAS Apostas Sociais, Jogos e Apostas Online S.A., uma Sociedade Comercial que tem como acionistas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Montepio Geral, a Cáritas Portuguesa e a ACAPO.

Placard.pt permite aos utilizadores apostarem através de uma plataforma online, disponível em www.placard.pt ou através da respetiva app móvel. Em Placard.pt estão disponíveis até 22 modalidades desportivas, entre elas o futebol, o basquetebol, o ténis ou o hóquei no gelo, e os utilizadores têm a oportunidade de apostar numa grande variedade de mercados, sendo que estes vão desde os mais tradicionais como o 1x2 aos mais elaborados como o Handicap.





Placard.pt tem como objetivo trazer para o negócio das apostas desportivas online a vertente de responsabilidade social, utilizando a exploração de jogos e apostas online como meio de apoio à realização de atividades no âmbito da economia social.





Sporting Clube de Portugal

O Sporting Clube de Portugal foi fundado a 1 de Julho de 1906. O seu fundador José Alvalade proferiu a célebre frase ‘Queremos que o Sporting seja um grande Clube, tão grande como os maiores da Europa’. A sua ambição representou sempre, ao longo desta história centenária, uma meta permanente no horizonte de todos os Sportinguistas e frequentemente atingida, tanto por fantásticas equipas como por atletas verdadeiramente excepcionais. Com mais de 3,5 milhões de adeptos apenas no território nacional, o Sporting Clube de Portugal assume a sua dimensão verdadeiramente mundial quando olhamos para os mais de 400 Núcleos, Filiais e Delegações espalhados pelos cinco continentes. A nível de palmarés, é de longe A Maior Potência Desportiva Nacional, com mais de 22 mil títulos conquistados.