As duas primeiras eliminatórias do concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal já terminaram, e as Brisas do Liz foram selecionadas por um Painel de Especialistas, fazendo agora parte dos 7 finalistas que representam o distrito de Leiria.

A próxima fase do concurso conta com programas, transmitidos em direto pela RTP1, a partir de cada uma das capitais de Distrito e Regiões Autónomas.





A Praça Rodrigues Lobo, em Leiria, é o palco do segundo programa desta volta, emitido em direto, no dia 3 de julho, quarta-feira. Os 7 doces finalistas do distrito serão submetidos a votação pública, da qual resultará apenas 1 vencedor, que seguirá automaticamente para as semi-finais.





Criadas a partir de uma receita original que remonta ao início do século XX, as Brisas do Liz permaneceram, durante largos anos, associadas a um célebre café local. No entanto, o sucesso deste doce levou a que os pasteleiros Leirienses começassem a confecioná-lo, com base nos 3 ingredientes da receita: ovos, açúcar e amêndoa.





Hoje, as Brisas do Liz são um dos símbolos da região, o souvenir preferido dos seus visitantes e um orgulho para todos os Leirienses.





O Município de Leiria, em parceria com a ACILIS e com os produtores locais, estão a unir esforços no sentido de dinamizar as Brisas do Liz, e assim consolidar o seu estatuto de doce embaixador da região.





A história, a receita, notícias e algumas curiosidades sobre as Brisas do Liz estão disponíveis em www.brisasdoliz.pt

De um total de 907 candidaturas provenientes dos 18 distritos do país e Regiões Autónomas da Madeira e Açores, foram, no dia 7 de maio, revelados os 140 doces finalistas, 7 por cada Distrito e Região Autónoma, que agora entram numa fase totalmente distinta, em que a votação é feita pelo público.