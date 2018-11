Estima-se que um em cada seis homens portugueses serão diagnosticados com cancro da próstata ao longo da sua vida. A doença oncológica é a mais frequente nos homens, mas o prognóstico é positivo: aos fim de dez anos após o diagnóstico cerca de 93% dos doentes encontra-se bem.



O problema é o diagnóstico. "O toque rectal ainda é, actualmente, um exame importante, uma vez que permite palpar nódulos suspeitos", diz à SÁBADO Pedro Bargão Santos, urologista na Unidade de Tumores Urológicos da CUF Instituto de Oncologia, no Hospital CUF Descobertas. No mês dedicado à saúde do homem saiba mais sobre a doença.









Actualmente, o cancro da próstata é o cancro mais frequente nos países industrializados, embora não seja a principal causa de morte por cancro. A elevada prevalência deve-se à preponderância genética, à esperança média de vida superior nestes países e à sua menor agressividade nos homens mais velhos, a partir dos 75 anos.A próstata é uma glândula que faz parte do aparelho génito-urinário e tem como função produzir e emitir substâncias, nutrientes e fluidificadoras que asseguram a vitalidade e mobilidade dos espermatozóides.

O que pode causar cancro da próstata?

Não são conhecidas causas directas para o aparecimento do cancro da próstata. Sabe-se que existe uma maior prevalência na raça negra e que existe uma preponderância genética importante – familiares homens directos (pai e irmão). Alguns estudos sugerem a ingestão excessiva de gorduras animais e lacticínios.

Quais são os sintomas?

O cancro da próstata só dá sintomas numa fase avançada da doença: quando localmente avançada, pode dar queixas de sangue na urina ou dor pélvica; quando a doença está disseminada, os principais sintomas são a dor devido às metástases ósseas que o caracterizam. A apresentação do cancro da próstata pode ser a paraplegia em casos graves de invasão óssea da coluna lombar.

Como se realiza o diagnóstico?

O diagnóstico é feito apenas através de uma biópsia prostática trans-rectal guiada por ecografia ou por biópsia prostática via perineal igualmente guiada por ecografia trans-rectal.

A suspeita diagnóstica surge quando existe elevação dos valores de uma análise sanguínea, o PSA (antigénio específico da próstata, proteína produzida pela próstata e presente no sangue) e um toque retal suspeito, nomeadamente, quando existe um nódulo palpável. Actualmente a ressonância magnética tem um papel importante, uma vez que pode localizar com maior precisão as zonas suspeitas da próstata.

O toque rectal ainda é usado como meio de diagnóstico?

Sim, o toque rectal ainda é, actualmente, um exame importante, uma vez que permite palpar nódulos suspeitos, mas o diagnóstico definitivo é feito apenas com a biópsia.

Os homens ainda evitam ir ao médico por vergonha?

Admito que alguns sim. Muitos afirmam terem sido as mulheres a marcarem a consulta.

Qual é o prognóstico depois de um diagnóstico de cancro da próstata?

O prognóstico depende do estado do cancro no momento do diagnóstico. Cerca de 80% dos cancros da próstata são diagnosticados no estadio inicial. Estes são tratados com intenção curativa e apresentam taxas de sobrevivência aos 5 anos de 100%. A doença localmente avançada, que atinge por exemplo os gânglios linfáticos próximos, apresenta uma taxa de sobrevivência aos 5 anos, igualmente de 100%. Mas nos casos de doença metastizada, ou seja, quando o cancro se dissemina para gânglios linfáticos distantes, ossos e outros órgãos, a taxa de sobrevivência aos 5 anos é de cerca de 29%.





Quais são os novos tratamentos?

O tratamento clássico da doença localizada passa fundamentalmente por 3 opções – cirurgia (prostatectomia radical), radioterapia externa ou radioterapia localizada (braquiterapia). Na abordagem cirúrgica existe em Portugal desde há relativamente pouco tempo, a prostatectomia radical assistida por robot - o sistema DaVinci. Um sistema cujo princípio é o da laparoscopia (através de furos na parede abdominal) mas que permite fazer um maior número de movimentos com os instrumentos que são controlados numa consola pelo cirurgião. O tratamento da doença disseminada incide desde há muitos anos no bloqueio hormonal da produção de testosterona. Esta descoberta foi realizada pelos fisiologistas Huggins and Hodges e valeu-lhes o Prémio Nobel da Medicina em 1966. Há pouco tempo surgiram novos anti-androgénios, de 2ª geração, que realizam o bloqueio hormonal de testosterona de forma ainda mais eficaz e duradoura.

A cirurgia pode deixar sequelas – incontinência e disfunção sexual?

A experiência cirúrgica, actualmente, permite uma dissecação com extrema minúcia e com a qual se conseguem preservar os feixes neurovasculares, estruturas fundamentais para a manutenção da continência e função sexual, sem colocar em causa o objectivo primário, oncológico, da cirurgia. Existem várias definições de continência urinária pós-operatórias. Normalmente, os doentes são considerados continentes quando não utilizam qualquer tipo de protecção (penso higiénico) ou quando utilizam apenas um penso de protecção diário. A taxa de continência urinária ronda actualmente os 99%.



E a disfunção eréctil?

A função eréctil diz-se recuperada quando existe rigidez peniana suficiente que permita a penetração. A taxa de função eréctil pós-operatória depende em grande medida do status eréctil pré-operatório, isto é, da existência de doenças prolongadas que por si só ou em conjunto provocam disfunção eréctil, como a diabetes, hipertensão, tabagismo crónico, obesidade. Assim sendo, a taxa de disfunção eréctil tem maior variabilidade e pode rondar os 10 a 20%.

Como se pode resolver estas sequelas?

A recuperação da continência, na maior parte dos casos, acontece durante o primeiro mês da cirurgia, com a grande maioria dos doentes a atingirem a continência aos 15 dias após a cirurgia. Existem exercícios físicos de recuperação do pavimento pélvico capazes de optimizar a continência precoce. Os esfíncteres urinários artificiais são o último recurso para os casos de incontinência urinária grave – utilização de cerca de 3 a 4 pensos por dia.

A função eréctil também é recuperável e até um período que pode ir até aos 2 anos. Existem comprimidos, os inibidores da fosfodiesterase 5 (IPDE-5), que melhoram a microcirculação peniana e devem ser utilizados desde cedo no pós-operatório. Quando a recuperação falha, a colocação de uma prótese peniana maleável é a melhor solução e com muito bons resultados.