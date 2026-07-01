Enviar o artigo: O Palácio que nasceu de um sonho e se tornou símbolo de Portugal
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O Palácio que nasceu de um sonho e se tornou símbolo de Portugal
Trinta anos depois da classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património Mundial da UNESCO, a série O Tempo de Sintra inicia com uma viagem ao lugar onde a imaginação ganhou forma em pedra, cor e floresta. O Parque e Palácio Nacional da Pena continua a ser um dos monumentos mais surpreendentes da Europa e um dos rostos mais reconhecidos de Portugal no mundo.
Há lugares que parecem existir entre a realidade e a fantasia. O Parque e Palácio Nacional da Pena é um deles.
Empoleirado no topo da serra de Sintra, rodeado por uma floresta que parece ter crescido para o proteger, o monumento mais visitado da Parques de Sintra continua a desafiar classificações simples. Não é apenas um palácio. Não é apenas um jardim histórico. Não é apenas um ícone turístico. É um lugar onde arquitetura, paisagem, memória, arte e imaginação se encontram de forma quase irrepetível.
Trinta anos depois de a UNESCO ter classificado a Paisagem Cultural de Sintra como Património Mundial, a primeira paisagem cultural da Europa a receber esta distinção, a Pena continua a ocupar um lugar central nessa narrativa. É o monumento que melhor traduz a capacidade de Sintra para transformar natureza e cultura numa única experiência. Porém, antes de se tornar um símbolo internacional, a Pena começou por ser um sonho.
O Rei que imaginou o impossível
A história da Pena está profundamente ligada a uma figura singular da monarquia portuguesa: D. Fernando II.
Nascido na Alemanha e casado com D. Maria II, o rei encontrou nas ruínas de um antigo mosteiro jerónimo do século XVI a oportunidade de concretizar uma visão muito pessoal da arquitetura e da paisagem. Em vez de reconstruir o edifício existente, decidiu transformá-lo numa criação inteiramente nova. O resultado foi uma obra sem paralelo em Portugal.
Em plena época do Romantismo, quando por toda a Europa surgiam castelos, jardins e palácios inspirados pelo fascínio pelo passado, pela natureza e pela emoção, D. Fernando II deu forma à sua interpretação particular da identidade portuguesa.
Na Pena convivem referências neogóticas, neomanuelinas, islâmicas, renascentistas e medievais. O que poderia parecer uma combinação improvável tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis do país. A Pena não reproduz a História portuguesa. Reimagina-a.
Um palco de cores no topo da serra
Parte do fascínio do monumento reside precisamente nessa liberdade criativa.
As paredes amarelas e vermelhas, as cúpulas, as torres, os arcos e os elementos decorativos criam uma composição visual que continua a surpreender quem a vê pela primeira vez. Mais do que um edifício, a Pena foi concebida como uma experiência.
Nada foi deixado ao acaso. Cada vista, cada enquadramento e cada percurso foram pensados para provocar emoção e descoberta. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, porém, o palácio é apenas uma parte da obra. À sua volta estende-se um parque com 86 hectares, onde foram plantadas espécies provenientes dos cinco continentes. Fetos arbóreos da Austrália, sequoias da América do Norte, camélias do Oriente e inúmeras outras espécies convivem numa paisagem desenhada ao pormenor.
Aqui, arquitetura e natureza não competem entre si. Completam-se.
É precisamente essa relação entre património construído e património natural que ajudou a tornar Sintra um caso único à escala mundial.
Mais do que um monumento
A história da Pena não se resume à sua arquitetura. O palácio foi também cenário de vidas, afetos e momentos decisivos da História nacional.
Foi acompanhado de perto por D. Maria II durante as obras e tornou-se, mais tarde, residência de D. Fernando II e da sua segunda mulher, Elise Hensler, a Condessa d’Edla, uma das figuras mais fascinantes do século XIX português. O casal encontrou na serra de Sintra um refúgio onde arte, botânica e criação se cruzavam diariamente.
Mais tarde, D. Carlos I e D. Amélia também fizeram da Pena um espaço de vivência familiar. Foi igualmente daqui que D. Amélia recebeu a notícia da implantação da República, em 1910, iniciando o caminho que a levaria ao exílio e ao fim da monarquia portuguesa.
A Pena atravessou mudanças de regime, transformações sociais e novas formas de olhar para o património. E continua a fazê-lo.
Uma experiência sempre diferente
É fácil perceber porque continua a ser um dos lugares mais visitados do país. Mas a popularidade não explica tudo.
A experiência da Pena muda com a estação do ano, com a luz, com o nevoeiro e até com a hora do dia. Há quem procure as grandes vistas sobre a serra e o oceano. Há quem prefira descobrir os pormenores escondidos dos interiores históricos. Há quem regresse várias vezes apenas para percorrer os caminhos do parque.
A própria Parques de Sintra tem vindo a desenvolver novas formas de aproximar os visitantes destes espaços, através de visitas temáticas, experiências imersivas e percursos que revelam histórias menos conhecidas do monumento.
Talvez seja essa a principal razão pela qual a Pena continua tão atual. Não é apenas um lugar para admirar. É um lugar para regressar. Três décadas depois do reconhecimento da UNESCO, o Parque e Palácio Nacional da Pena continua a demonstrar que o património não é uma fotografia do passado. É uma construção permanente entre memória, imaginação e experiência.
E poucos lugares o mostram de forma tão evidente como este palácio suspenso entre a serra e o sonho.
O Tempo de Sintra: cinco episódios para celebrar 30 anos de UNESCO
Ao longo dos próximos meses, acompanhe o projeto O Tempo de Sintra, uma série dedicada aos 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património Mundial da UNESCO. Cada episódio explora uma dimensão diferente da relação entre património, tempo e experiência.
Tempo do Imaginário: Parque e Palácio Nacional da Pena
O Tempo do Prazer: Palácio Nacional e Jardins de Queluz
O Tempo do Poder: Palácio Nacional de Sintra
O Tempo do Encontro: Parque e Palácio de Monserrate
O Tempo do Gesto: Escola Portuguesa de Arte Equestre
Cinco lugares. Cinco formas de olhar para o património. Cinco histórias que mostram porque continua Sintra a ser uma das paisagens culturais mais extraordinárias do mundo.
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