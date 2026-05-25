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Repórter SÁBADO
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25 de maio de 2026 às 13:08

Repórter SÁBADO na íntegra: Empresa de construção em Barcelos deixa famílias endividadas e sem ter onde morar (1.ª parte)

Mais uma reportagem do programa de investigação do NOW.

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