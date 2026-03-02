Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 23:16

Vídeo mostra ataque de EUA a navio iraniano

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, esta segunda-feira, um vídeo que mostra um ataque a um navio do Irão, sem avançar mais detalhes sobre a operação.

