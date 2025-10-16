Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 14:48

Segurança salva mulher 'distraída' de ser atropelada por elétrico

Imagens de videovigilância mostram o segurança a puxar a mulher no momento em que esta, distraída, ia atravessar a estrada em frente a um elétrico, esta terça-feira, na Turquia.

