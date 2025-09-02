Sábado – Pense por si

02 de setembro de 2025 às 22:26

Post Malone apresenta coleção de moda em Paris

‘Austin Post’ é o nome verdadeiro do artista e é também o nome da linha de moda que o cantor criou e desfilou esta segunda-feira.

