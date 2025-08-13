Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de agosto de 2025 às 18:11

Populares em momentos de desespero no descontrolo das chamas em Quintela

Vento é o pior inimigo no combate ao incêndio na aldeia do município de Sernancelhe, no distrito de Viseu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.