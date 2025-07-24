Sábado – Pense por si

24 de julho de 2025 às 22:08

Passageiros caem ao mar após veleiro embater contra rochedos nos EUA

Dez pessoas tiveram de ser resgatadas após o veleiro em que seguiam ter batido contra as rochas e afundado na costa de Nova Jersey. O acidente terá acontecido devido a ventos fortes.

