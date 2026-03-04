Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 16:01

O momento em que torpedo dos EUA atinge navio de guerra iraniano

Um vídeo divulgado pelo Departamento de Guerra dos EUA mostra o momento em que o navio de guerra iraniano Soleimani é atingido por um torpedo lançado por um submarino norte-americano no oceano Índico.

