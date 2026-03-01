Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 11:56

Netanyahu reúne-se com responsáveis de segurança israelitas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizou uma reunião de segurança com altos responsáveis militares e de defesa para avaliar a situação no Médio Oriente, numa altura de forte escalada do conflito na região.

