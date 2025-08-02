Sábado – Pense por si

02 de agosto de 2025 às 14:18

Momento em que tripulação chega à Estação Espacial Internacional após viagem rápida de 15 horas

A SpaceX entregou uma nova tripulação de quatro astronautas americanos, russos e japoneses à Estação Espacial Internacional neste sábado, que fizeram uma viagem de apenas 15 horas desde o estado da Florida.

