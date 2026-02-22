Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de fevereiro de 2026 às 15:21

Repórter Sábado: Mercenários russos querem matar portugueses que combateram na Ucrânia

Há 14 portugueses identificados como alvo. Um canal de propaganda russa divulga informação sensível e confidencial sobre esses militares. O Repórter Sábado sabe que este fenómeno está a ser monitorizado pelas secretas portuguesas. Uma reportagem para ver esta noite, no NOW.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente