Eduardo Dâmaso, o director da SÁABDO, esteve no Palácio de Belém para falar a alunos do colégio Helen Keller e da escola profissional Profitecla sobre a importância do jornalismo.

20:43

Marcelo recebeu director da SÁBADO em Belém













