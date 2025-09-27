Sábado – Pense por si

27 de setembro de 2025 às 18:45

Iraque retoma exportação de petróleo do Curdistão rumo à Turquia

O governo iraquiano anunciou a retomada das exportações de petróleo da região do Curdistão para o porto turco de Ceyhan, pondo fim a uma paralisação que durava desde 2023.

