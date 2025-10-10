Sábado – Pense por si

10 de outubro de 2025 às 14:17

Equipamento da NASA cai em quinta no Texas

Um equipamento de pesquisa de NASA caiu numa quinta do estado norte-americano do Texas a 2 de outubro, após ser desviada do curso que devia seguir. Os donos da quinta reportaram a descoberta às autoridades. A NASA estava a tentar localizar e recuperar os equipamentos.

