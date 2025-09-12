Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 18:16

Desenho gigante de Trump e Netanyahu em praia de Telavive alerta para a situação dos reféns em Gaza

Um desenho gigante com os retratos do presidente dos EUA e do primeiro-ministro israelita foi criado, esta sexta-feira, numa praia em Telavive, Israel. A obra mostra ainda duas mãos a puxar uma corda em torno de uma fita amarela, símbolo dos reféns em Gaza.

