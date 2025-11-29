Sábado – Pense por si

29 de novembro de 2025 às 15:18

Cristiano Ronaldo desafiado por ex-engenheiro da NASA a enfrentar guarda-redes robô "imbatível"

Como será que se saiu o futebolista português frente a um robô considerado imbatível? Veja o vídeo.

