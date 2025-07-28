Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de julho de 2025 às 21:17

Companhia aérea russa cancela mais de 100 voos após ciberataque

Imagens partilhadas nas redes sociais mostraram centenas de passageiros no aeroporto Sheremetyevo, em Moscovo, onde a Aeroflot está sediada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente