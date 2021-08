19:53

Calor na Grécia é tanto que se pode fritar um ovo no chão

A Grécia está a viver a pior onda de calor em décadas. As temperaturas chegaram esta segunda-feira aos 44ºC. Em Larissa, cidade no centro da Grécia, onde as previsões eram de 46 graus, um homem conseguiu fritar um ovo no chão.