Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de setembro de 2025 às 16:43

Bandeiras da UE a meia haste em Bruxelas pelas vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória

Acidente matou 16 pessoas e provocou 21 feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente