Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de setembro de 2025 às 16:53

Criança resgatada do Elevador da Glória por polícia. Pai morreu e mãe está em estado grave

Acidente matou 16 pessoas e provocou 21 feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)