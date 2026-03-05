Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 18:06

Ataque israelita destrói pavilhão desportivo no Irão

Um complexo desportivo com capacidade para 12 mil pessoas ficou em ruínas em Teerão após um ataque aéreo israelita. O local, integrado no complexo Azadi, terá sido atingido esta quinta-feira, numa altura em que Israel continua a bombardear alvos ligados ao regime iraniano.

