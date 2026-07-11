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Viajar para o estrangeiro com filhos em guarda partilhada: “É fundamental ter autorização por escrito”

Marta Rodrigues 08:00
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Advogada explica que ausência de documentos pode levar a conflitos. “Conversas verbais não chegam”, adverte Mafalda Coimbra.

Chegada a época das férias, começam as viagens de família. Para pais divorciados, viajar com um filho de quem têm guarda partilhada pode ser complicado quando desconhecem o que a lei prevê. A advogada Mafalda Coimbra explica à SÁBADO que é “sempre necessária autorização do outro progenitor” e é “fundamental estipular esses limites no acordo de responsabilidades parentais”.  

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