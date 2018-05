O Santuário de Fátima foi visitado por 9,4 milhões de pessoas e é o segundo local de culto católico mais visitado do mundo, sendo apenas suplantado pelo Vaticano, noticia o Jornal de Notícias.De acordo com a Organização Mundial de Turismo, 300 milhões de turistas visitam anualmente os maiores locais religiosos em todo o Mundo. Este número é, no ponto de vista da OMT, o aumento de uma "curiosidade cultural". Segundo estes números, uma em cada quatro viagens é motivada por turismo religioso.Em Portugal, o número de visitantes em Fátima é superior aos cinco milhões de visitantes das duas dezenas de monumentos contabilizados pela Direcção-Geral do Património Cultural.