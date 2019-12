É uma ocasião rara. Na floresta do Outeiro, Viana do Castelo, um lobo ibérico foi fotografado pela primeira vez naquele local.A fotografia foi divulgada pelo presidente da junta de Outeiro, José Morais, nas redes sociais. Veja:É possível que este seja um dos últimos 30 elementos das alcateias que ainda existem em Viana do Castelo, provenientes da Serra de Arga. Os dados são do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) da Universidade do Porto, citados pelo jornal local O Minho Sob monitorização da CIBIO, existem as alcateias Soajo, Vez, Peneda, Boulhosa, Cruz Vermelha [Paredes de Coura] e Serra de Arga. Existem no Norte cerca de 300 lobos, estando concentrados em Trás-Os-Montes um total 54 alcateias.