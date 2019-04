Herdeiro de Napoleão recuperou anel de mais de um milhão de euros

Os investigadores ainda tentaram ver as gravações das câmaras de vigilância do hotel de cinco estrelas mas nenhuma delas conseguiu captar imagens do carro e de quem o assaltou. Após reportarem o sucedido às autoridades, Napoléon e Olympia conferiram os movimentos das contas bancárias, reparando que um dos cartões de crédito de Olympia tinha sido usado minutos antes num restaurante de sushi.



A polícia acabou por localizar um homem de nacionalidade egípcia, de 30 anos. "Aparentemente, não se apercebeu do valor do anel. Os investigadores fizeram um ótimo trabalho. Foi uma corrida contra o tempo já que ele podia ter-se desfeito do anel a qualquer altura", disse fonte próxima do caso ao jornal britânico.



A joia pertenceu a Eugénie, mulher de Napoleão Bonaparte.

A polícia francesa recuperou o anel que pertenceu à última imperatriz francesa, avaliado em mais de um milhão de euros que pertence. A joia, roubada de um carro em Paris na passada semana, pertence atualmente a Jean-Christophe Napoléon, descendente de Napoleão Bonaparte. O assaltante, que o roubou à porta de um hotel em Paris, de dentro de um carro destrancado, não terá percebido o valor do anel, o que deu tempo aos investigadores para conseguir localizar e recuperar a joia, escreve o Telegraph.O anel, o presente escolhido para assinalar o noivado de Napoléon com Olympia von Arco-Zinnerburg, tem um diamante de 40 quilates. Estava dentro de Olympia, deixada dentro de um carro destrancado estacionado perto do Hotel d’Aubusson.