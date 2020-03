Festival Lisbon Coffee Fest já tem novas datas

Degustações, workshops, palestras, música, concurso expresso perfeito e campeonato de baristas - o maior festival dedicado ao café no País estava marcado para 20 a 22 de março mas a Associação Industrial e Comercial do Café (AICC) tomou a decisão de o adiar. Agora, anunciou novas datas. Assim, o festival terá a sua segunda edição a 30 e 31 de outubro e 1 de novembro, no LX Factory, em Lisboa.

A decisão de adiar foi tomada para cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde em relação à realização de eventos públicos e de massas, disse a organização em comunicado.

O evento garante que em outubro e novembro "vai celebrar o amor dos portugueses pelo café e dar a conhecer a fundo o café como produto gastronómico nacional de excelência e saber o que melhor se faz com este ingrediente".