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De Sidónio Pais a Salazar: os atentados que fizeram a história de Portugal

Susana Lúcio
Susana Lúcio 08:00

Donald Trump foi alvo do terceiro atentado como presidente dos Estados Unidos da América. Por cá, também se conspirou e se tentou eliminar reis e chefes de Estado.

Assassinar um presidente ou um primeiro-ministro faz parte da história de quase todos os países do mundo. Os Estados Unidos têm a sua quota de violência política. Nos 250 anos da sua existência, foram assassinados quatro presidentes. O primeiro, Abraham Lincoln, foi morto a tiro em 1865. Dezasseis anos depois, em 1881, James A. Garfield foi também atingido a tiro apenas quatro meses após tomar posse.

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