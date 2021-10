Amnistia Internacional apela para fim da discriminação racial

"Cidadão holandês: sim ou não?" - um dos parâmetros utilizados para determinar o risco de se atribuir subsídios às famílias que vivem nos Países Baixos. Os cidadãos estrangeiros têm automaticamente classificações de risco mais altas, logo o problema reside no facto da nacionalidade do cidadão ser utilizada para determinar se existe um fator de risco suspeito pelas autoridades tributárias holandesas. Este processo revela que o algortimo cometeu um ato discriminatório, uma vez que supôs que a nacionalidade se relaciona com uma maior ou menor propensão para praticar crimes.



As descobertas estão no relatório Xenophobic Machines que vão ser apresentadas num evento da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre discriminação algorítmica no dia 26 de outubro. Toda esta situação conduziu a um escândalo nacional, no qual dezenas de milhares de pais e cuidadores, foram acusados de fraude no subsídio para creche pelas autoridades fiscais holandesas. Segundo noticiado pelo jornal El País, as ajudas foram recebidas entre 2014 e 2019 por mais de 30.000 mil famílias, na sua maioria imigrantes, e só 10% até agora, receberam uma compensação por terem sido acusadas injustamente de fraude. Nestes números estão também incluídas famílias com rendimentos muito baixos.



Raças

O relatório da Amnistia Internacional refere que muitos destes pais e cuidadores eram sujeitos a investigações muito rigorosas e a regras severas, acabando por ficar em condições financeiras precárias. Um exemplo foram os 6.047 candidatos ganenses investigados, devido a um alerta sobre uma possível fraude que incluía 120 a 150 indivíduos naturais daquele país. Muitas famílias ficaram sem emprego e consequentemente, sem capacidade para pagar as suas casas. Existiram também, casos de aparecimento de doenças mentais e outros casos de problemas familiares. Alguns que culminaram em divórcios.