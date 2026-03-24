Sábado – Pense por si

RELIGIÃO. PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DURA QUASE UM ANO

A Geração Z descobre a Igreja

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Nos EUA, França e Reino Unido o número de batismos entre os zoomers está a crescer, assim como em Portugal. Procuram beleza, transcendência e comunidade nas cerimónias religiosas

Na Vigília Pascal, no próximo dia 4 de abril, véspera do Domingo de Ressurreição, mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo irão receber o sacramento do batismo. A grande maioria são crianças com menos de 7 anos – o número destas tem vindo a diminuir nos últimos anos. Em contraciclo, o rito cristão que marca a iniciação na fé católica está a crescer entre jovens e adultos. A Geração Z, marcada pela Internet, lidera a procura, sobretudo nos EUA, França e Reino Unido. Em Portugal regista-se fenómeno idêntico.

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