Bósnia, onde a alegria ainda demora

Quanto tempo dura um pós-guerra? Esta foi a pergunta que me fez saltar para o cartão de embarque da viagem pelos Balcãs. Antes do fim do século XX, ia visitar um só país: a Jugoslávia. Hoje, são sete, dos quais visito quatro: Bósnia e Herzegovina, atravessando a fronteira para conhecer a Tara Mountain já em terreno sérvio e descendo até às vilas medievais de Montenegro com a companhia do mar Adriático pela costa, terminando na Albânia. Mas para já: o primeiro ponto de encontro.