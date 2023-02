A fome nos destinos turísticos

É que dos 8 mil milhões de indivíduos, há perto de 828 milhões (segundo a ONU) que vão todas as noites para a cama sem o que comer.

A notícia chegou-nos no mês de novembro: a população do planeta atingiu a marca dos 8 mil milhões de seres humanos. E pensar que foram precisos 200 mil anos para que os primeiros mil milhões fossem alcançados. Aconteceu em 1804, ano em que Napoleão I foi coroado Imperador. A partir daí a progressão tornou-se bem mais rápida: 2 mil milhões em 1927 (primeira ligação aérea entre Nova Iorque e Paris), 3 mil milhões em 1960 (início da Guerra do Vietname) e 4 mil milhões em 1974 (Revolução dos Cravos). Ou seja, em menos de 50 anos duplicámos esse número para atingir os tão falados 8 mil milhões. E não vai ficar por aqui. Se o ritmo de crescimento se mantiver como nas últimas décadas, a barreira dos 10 milhões será atingida por volta de 2050. Mas a que custo?