Migrações: Livre defende que Portugal rejeite organização do Mundial de futebol de 2030 com Marrocos

A organização do Mundial de futebol de 2030 foi atribuída a Portugal, Espanha e Marrocos. O evento deverá decorrer entre 08 de junho e 21 de julho de 2030.

O porta-voz do Livre Jorge Pinto defendeu esta terça-feira que Portugal deve rejeitar a organização conjunta do Mundial de futebol de 2030 com Marrocos na sequência da entrada em massa de migrantes em Ceuta vindos daquele país do norte de África.



Jorge Pinto rejeita associação de Portugal a Marrocos JOSÉ COELHO/LUSA

"Perante o que tem acontecido, exige-se uma decisão corajosa: Portugal não pode compactuar com a organização conjunta do Mundial 2030 com Marrocos. Da parte do Livre, tudo faremos para que não fiquemos tristemente associados à organização com um país que mostrou não ter capacidade nem dar confiança", escreveu Jorge Pinto numa publicação na rede social BlueSky.

A organização do Mundial de futebol de 2030 foi atribuída a Portugal, Espanha e Marrocos. O evento deverá decorrer entre 08 de junho e 21 de julho de 2030.

Quando se refere "ao que tem acontecido", Jorge Pinto refere-se à entrada massiva de migrantes vindos de Marrocos na cidade autónoma espanhola de Ceuta na quinta-feira.

A maioria dos migrantes regressaram, entretanto, voluntariamente a Marrocos, segundo o Ministério da Administração Interna espanhol.

As forças de segurança de Espanha estimam que cerca de 73.500 pessoas que estavam ilegalmente em Ceuta deixaram a cidade desde quinta-feira, número que pode incluir pessoas que entraram na avalanche que se precipitou sobre a fronteira com Marrocos do enclave espanhol no norte de África, entre quinta e sexta-feira, e outras que já estavam desde dias anteriores em Ceuta, uma cidade onde vivem pouco mais de 83.000 pessoas.

Pelo menos 71 pessoas morreram desde quinta-feira a tentar chegar a Ceuta a nado, segundo o mais recente balanço das autoridades.

Ceuta, um pequeno território situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla