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04 de agosto de 2026 às 07:20CM

Migrantes fazem fila para receber alimentos em Ceuta

Centenas de migrantes concentraram-se em Ceuta, esta segunda-feira, para receber alimentos e água distribuídos pelas autoridades espanholas. Esta terá sido a primeira ajuda alimentar em quatro dias, após a crise migratória iniciada na semana passada.

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